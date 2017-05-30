Ростуризм намерен усилить пропаганду здравниц для повышения спроса у молодежи

УФА, 30 мая. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Ростуризм ставит задачу усилить продвижение российских санаторно-курортных учреждений для повышения спроса у молодежи. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Олег Сафонов.

"Нам необходимо сломать стереотипы и показать, что санаторно-курортный комплекс, его услуги должны быть востребованы не только людьми среднего и пожилого возраста, а в первую очередь - молодыми, потому что это позволяет создать здоровую нацию", - сказал он в кулуарах Всероссийского форума "Здравница-2017" в Уфе.

По его словам, перед ведомством стоит задача "усилить продвижение санаторно-курортного комплекса с точки зрения проведения разъяснительной работы внутри страны и за рубежом".

XVII Всероссийский форум "Здравница-2017" проходит в столице Башкирии с 30 мая по 1 июня. В уфимском Конгресс-холле представители государственных органов власти, санаторно-курортной сферы и предприниматели обсуждают вопросы развития отрасли.