Пучков поручил проконтролировать оказание помощи пострадавшим при урагане

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/ Глава МЧС России Владимир Пучков поручил начальникам региональных главков лично контролировать вопросы оказания помощи пострадавшим и семьям погибших в результате урагана.
"Прошу все соответствующие службы оказать помощь и поддержку семьям погибших и пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций во всех субъектах центральной части России. Прошу начальников главных управлений МЧС России по субъектам лично возглавить эти мероприятия", - сказал Пучков в ходе селекторного совещания. Он выразил слова соболезнования всем семьям погибших.
Всего от урагана пострадали семь регионов, включая Москву. "Конкретная помощь и поддержка должна быть обеспечена каждому, кто оказался в лечебном учреждении", - отметил министр.
"Удар стихии пришелся по семи субъектам РФ, и в основном все органы управления и силы сработали достойно, хотя, еще раз подчеркиваю, были отдельные недостатки и недоработки", - добавил Пучков.
"Подобные катаклизмы будут продолжаться, потому что меняется климат, меняются опасности и угрозы, развивается социальная инфраструктура, она становится все более уязвимой. А мы должны обеспечить быстрое и оперативное восстановление", - подчеркнул министр.
Он поставил задачу комиссиям по чрезвычайным ситуациям субъектов РФ до 1 июня провести заседания, еще раз оценить работу служб, входящих в Единую государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС. Он также поставил задачу до 15:00 мск 30 мая восстановить электроэнергию во всех семи пострадавших субъектах РФ. "Отдельная тема - восстановить все запасы материальных ресурсов и расходников, которые были потрачены на восстановление энергетики, с тем, чтобы мы были готовы к повторным ударам стихии", - подчеркнул Пучков. Помимо этого, он поручил до 18:00 мск среды, 31 мая, убрать поваленные деревья и организовать восстановление кровли во всех пострадавших населенных пунктах.
Более других от удара стихии пострадал Московский регион. Шквалистый ветер в Москве и Подмосковье валил деревья, рекламные конструкции, остановки общественного транспорта, срывал крыши. По последним данным, жертвами стихийного бедствия стали 16 человек (11 в Москве и пять в Подмосковье). Более 100 человек до сих пор остаются в больницах.
В столице, как сообщил мэр Сергей Собянин, шквал повалил 14 тысяч деревьев. Повреждения получили 2 тысячи машин, а также крыши 243 домов.