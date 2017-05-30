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"Почта России" надеется договориться с Москвой о переносе отделений из сносимых пятиэтажек

Общество
30 мая, 14:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Компания сможет рассчитать затраты на перенос отделений после окончательного утверждения списка сносимого жилья

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© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. "Почта России" ведет диалог с правительством Москвы и надеется, что стороны найдут общий язык в вопросе переноса отделений "Почты" из пятиэтажек, которые попадут под снос в рамках программы реновации. Об этом сообщил журналистам гендиректор компании Дмитрий Страшнов.

"Этот диалог, безусловно, сейчас начинается. Я думаю, что мы проведем его в конструктивном формате. Понимание есть, потому что и жителям столицы, и властям столицы нужно, чтобы наши клиенты, которые приходят в отделение, получали услуги", - ответил он на вопрос о том, будут ли "Почте" предоставляться помещения в новых домах, если при сносе предприятие лишится своего помещения.

"Я думаю, что у нас единая задача с правительством Москвы, и я уверен, что в случае необходимых каких-то серьезных проектов, связанных с инвестициями, с поисками площадок, мы найдем с ними общий язык", - добавил он.

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Как пояснил заместитель генерального директора "Почты" по посылочному бизнесу и экспресс-доставке, управляющий Московского филиала Сергей Малышев, финальная картинка ситуации будет ясна тогда, когда окончательно утвердится список на реновацию.

"Как только появится финальная адресная программа, мы посмотрим сколько отделений (попадает под снос), после этого все посчитаем уже и включим (затраты) на 2018 год в свои капитальные инвестиции", - сказал Малышев.

Он также добавил, что "Почте" не хватает отделений в спальных районах. "Спальные районы построили, и забыли построить почтовые отделения. И получается, что, например, в Красногорске на одно отделение приходится 100 тысяч человек", - сказал он (по нормативам на отделение должно приходиться не более 20 тыс. жителей - прим. ред.). Причем, как пояснил в свою очередь Страшнов, эта проблема касается не только Москвы и Московской области.

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки, а на их месте построить новые дома. Пока в списке для голосования жителей, которое проходит с 14 мая по 15 июня, значится чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек.

В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы. Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей площади.

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