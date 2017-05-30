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Кремль соболезнует родным погибших из-за шквала в Москве

Общество
30 мая, 14:09 дата обновления: 30 мая, 14:32 UTC+3

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что городские власти предпринимают необходимые действия для ликвидации последствий ЧП

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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. В Кремле соболезнуют родным погибших в результате обрушившегося на Москву накануне шквала и считают, что городские власти предпринимают необходимые действия для ликвидации последствий катаклизма. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Безусловно, в Кремле соболезнуют родным и близким погибших в результате этого природного бедствия, природного катаклизма, желают скорейшего выздоровления тем, кто находится в больницах, тем кто пострадал, и сочувствуют тем, чья собственность была повреждена", - сказал пресс- секретарь президента.

"Действительно, нашей столице пришлось пережить такой природный катаклизм. Мы все видим, что московские власти очень энергично предпринимают необходимые действия для ликвидации последствий этого урагана", - отметил Песков. Комментируя ситуацию с разрушением ряда городских объектов - например, остановок общественного транспорта - представитель Кремля отметил, что "это вопрос городских надзорных служб".

Также представитель Кремля заявил, что "не готов ответить на вопрос" - как оценивается работа МЧС в связи со шквалом, в том числе - по информированию населения. "Мы не знаем, насколько предсказуемы такие природные катаклизмы, насколько возможно их прогнозировать, и т.д. и т.п. Поэтому квалифицированно ответить на этот вопрос я не могу", - сказал Песков, пояснив, что эта тема находится в компетенции метеорологов и других специалистов. "Правильней было бы получить сначала квалифицированную информацию и потом уже подобные вопросы задавать", - заключил пресс- секретарь президента РФ.

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