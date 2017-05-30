Новосибирские орнитологи создали более 30 искусственных гнезд для краснокнижных сов

НОВОСИБИРСК, 30 мая. /ТАСС/. Новосибирские орнитологи и волонтеры обустроили в отведенной под строительство мусоросортировочного комплекса долине реки Издревая более 30 искусственных мест гнездования длиннохвостых неясытей, занесенных в региональную Красную книгу. Как сообщила пресс-служба Новосибирского госуниверситета, благодаря созданным совятникам появилось 11 новых птиц.

"Длиннохвостая неясыть гнездится в разваленных деревьях, в крупных дуплах, которых в данной местности немного. С 2012 мы обустроили 36 совятников - искусственных мест гнездования на высоте 6-8 метров. Сейчас из них заселены пять", - цитирует пресс-служба вуза волонтера инициативной группы "Поможем реке Издревая" Евгения Книжника.

По данным волонтеров, за 5 лет в долине реки появилось 11 новых птиц, хотя изначально было всего две пары. Волонтеры из инициативной группы вузовского экоклуба и Центра реабилитации хищных птиц окольцевали в конце мая 9 совят - цвет кольца и номер орнитологи смогут увидеть в бинокль.

Как сообщалось ранее, в долине реки Издревая планируется построить мусоросортировочный комплекс по концессионному соглашению, ориентировочно строительство должно начаться в октябре 2017 года. Экологи из Сибирского отделения РАН выступают против строительства комплекса. Около 70 га территории в долине реки Издревая с 2009 года являются региональным памятником природы, там растут 60 реликтовых растений, обитают три вида рыб и пять видов птиц, все из которых занесены в Красную книгу.