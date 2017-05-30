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Москалькова поддерживает идею появления в РФ поста уполномоченного по правам женщин

Общество
30 мая, 14:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что "определенный круг людей должен знать, что у них есть представитель"

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддерживает идею введения в России должности уполномоченного по правам женщин.

Выступая на заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству, Москалькова отметила, что в стране существуют омбудсмены, представляющие интересы разных групп, в том числе уполномоченный по правам студентов. "Они хотят видеть своего представителя. У нас есть уполномоченный по малочисленным и коренным народам, есть желание создать уполномоченного по правам пенсионеров, по правам женщин. Почему бы нет, если эта проблема есть?" - считает Москалькова.

"Определенный круг людей должен знать, что у них есть представитель", - сказала она. "Я поддерживаю эту идею - создание уполномоченного по правам женщин, в других странах это называется защитник", - добавила омбудсмен.

Говоря о существующих в РФ специализированных институтах по правам человека, включая уполномоченного по правам предпринимателей, Москалькова отметила: "Жизнь поставила вопрос этот, президент отреагировал и ввел специальное лицо, которое за этим направлением наблюдает. Я считаю, что это очень хорошо. Это взаимодополняет и балансирует институт защиты прав и свобод человека и гражданина, если есть потребность у людей иметь своего представителя, защитника в той или иной области".

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Москалькова, Татьяна Николаевна
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