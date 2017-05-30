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Минстрой предложил разрешить уплату ипотеки из маткапитала при рождении третьего ребенка

Общество
30 мая, 14:29 UTC+3 БРЯНСК /Корр. ТАСС, Павел Баранов

Речь идет о ситуации, когда один из родителей при рождении третьего ребенка уходит в отпуск по уходу за ребенком и не может вносить свой вклад в ежемесячные платежи по ипотеке

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БРЯНСК, 30 мая. /Корр. ТАСС Павел Баранов/. Минстрой РФ предлагает разрешить многодетным семьям использовать средства материнского капитала на уплату ежемесячных взносов по ипотеке на период декретного отпуска одного из родителей. Об этом сказал на совещании в Брянске замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин.

"Мы, Минстрой, вышли с такой интересной инициативой. Когда рождается третий ребенок и один из членов семьи уходит в отпуск по уходу за ребенком, на этот срок направлять материнский капитал на погашение ежемесячного платежа по ипотеке", - сказал Стасишин на совещании, посвященном развитию в регионе жилищного строительства и формированию комфортной городской среды.

Замминистра напомнил, что сейчас материнский капитал, в частности, можно направлять на погашение первоначального взноса по ипотеке, на выплату процентов по кредитам, на единовременное погашение части ипотечного кредита. Как отметил Стасишин, инициатива министерства сейчас рассматривается. "С одной стороны, это вроде бы мелочь, но с другой - пока человек не работает, у него не болит голова, как каждый месяц платить ипотеку", - прокомментировал замминистра.

На совещании в правительстве Брянской области представители строительных компаний региона подняли вопрос о низком спросе на жилье, что тормозит строительный бизнес. Одним из способов активизации спроса застройщики видят в более широком применении материнского капитала.

По мнению Стасишина, снижение доходов населения не дает расти строительному рынку, однако застройщики должны предлагать более качественный продукт, применяя новые технологии строительства, которые не позволят ценам на жилье расти. Также покупателю жилья нужно предлагать районы со всей инфраструктурой - от благоустроенных газонов до построенных школ и детских садов, считает он.

"Люди сейчас не готовы покупать квартиры без инфраструктуры. Если вы не будете создавать комфортную среду, то вы ничем не завоюете граждан. У нас поменялись ожидания гражданина от квартиры", - заключил Стасишин.

Строительство детсадов

В Брянске замминистра посетил два строящихся микрорайона, которые начали возводиться еще в 2012 году. По проектам там должны были быть школы и детские сады, но до сих пор ни один соцобъект в этих микрорайонах построен не был. Как сообщили в правительстве Брянской области, после обращения губернатора региона Александра Богомаза Минстрой РФ рассмотрит возможность выделения региону средств на софинансирование строительства в этих микрорайонах двух детсадов общей стоимостью 530 млн руб.

В прошлом году в Брянской области было введено в эксплуатацию рекордный для региона объем жилья - свыше 650 тыс. кв. метров, в планах на этот год - около 600 тыс. кв. м. По словам представителя Минстроя, создание социальной инфраструктуры, снижение в регионе ставок по ипотеке и другие меры позволят строительной отрасли региона вновь выйти в рост.

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