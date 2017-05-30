Жители пятиэтажек по программе реновации получат буклеты с образцами отделки в новых домах

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Жители столичных пятиэтажек, которые вошли в программу реновации, получат информационные буклеты, где рассказывается о том, какие квартиры и с какой отделкой они получат при переселении. Об этом сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Как пояснил руководитель департамента Андрей Бочкарев, которого цитирует пресс-служба, ведомство составило альбом с образцами ремонта в новых домах. Отделка квартир будет выполнена качественными российскими материалами.

"В ближайшее время стандарты отделки будут утверждены постановлением правительства Москвы, а альбом с основными характеристиками отделки квартир в виде буклета будет опубликован в июне в интернете в открытом доступе. Альбомы с информацией об отделке квартир будут в печатном виде, мы передадим их каждому москвичу, которого касается программа реновации ветхого жилфонда. Также разместим их в интернете в течение нескольких недель, либо даже дней. Буклеты будут выполнять информационную задачу об отделке, предоставляемой по программе реновации", - сказал Бочкарев, добавив, что при желании москвичи смогут самостоятельно улучшить отделку.

Квартиры в новых домах будут предоставляться с полной отделкой - под ключ. Качество отделочных материалов будет выше, чем качество материалов, которые использовались ранее. Полы будут покрыты линолеумом и ламинатом. Обои будут под покраску, в ванных комнатах установят качественный фаянс, стены отделают плиткой. Людям с ограниченными физическими возможностями предоставят специализированные квартиры с удобными ванными комнатами и увеличенными дверными проемами.

"По поручению мэра Москвы, в будущей программе реновации класс отделки будет повыше, чем мы делали в первую волну. Полагаю, вариант отделки квартир будет один, не будем делать огромную вариативность, это будет достаточно стандартный вариант для всех домов, в которые мы переселяем", - отметил Бочкарев.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн квадратных метров.

Однако пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд рублей в течение трех лет".

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.