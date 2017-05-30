Около 70% россиян ежедневно смотрят телевизор

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Около 70% россиян смотрят телевизор каждый день, а среднее время просмотра составляет четыре часа.

Об этом свидетельствуют данные компании Mediascope, занимающейся медиаизмерениями и мониторингом рекламы.

"Хотя бы раз в месяц практически 100% населения с телевидением так или иначе контактируют, включают хотя бы на минуту. Хотя бы раз в неделю это делает 92%, среднесуточный охват ТВ - чуть больше 70%", - сказала руководитель отдела аналитики и консалтинга компании Ирина Суанова. По ее словам, эти данные относительно стабильны в последние годы.

"Также показатель времени смотрения телевидения остается стабильным - он составляет около четырех часов в сутки", - сказала представитель Mediascope. Суанова уточнила, что время просмотра телевидения исследовалось в населенных пунктах, где проживают более 100 тыс. человек. При этом, по данным Mediascope, количество часов, которые россияне проводят перед телевизором, с годами растет - если молодая аудитория смотрит телевизор около 2-3 часов, то зрители старше 55 лет - 6,5 часов.

Что касается телеканалов, которые смотрят чаще всего, то в первую тройку входят "Россия-1", Первый канал и НТВ, суммарно на них приходится 35% всего времени просмотра, 10 лет назад такой показатель составлял 50%. "Появление большого числа игроков, разнообразие контента за эти годы приводит к тому, что этот показатель снижается", - пояснила Суанова. На десятку же самых популярных телеканалов, куда входят, например, СТС, ТНТ, ТВ-3, приходится 65% времени.

По данным Mediascope, самыми популярными сериалами сезона 2016-2017 стали "Мажор 2" (Первый канал), "София" ("Россия-1") и 16 сезон "Тайн следствия" ("Россия-1"). Самыми популярными развлекательными передачами стали "Лучше всех" (Первый канал), "Удивительные люди" ("Россия-1") и "Голос" (Первый канал), а новостными передачами - "Вести недели" ("Россия-1"), "Время" (Первый канал) и Воскресное "Время" (Первый канал).