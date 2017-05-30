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Ростуризм создаст портал с информацией об услугах санаториев России

Общество
30 мая, 14:54 UTC+3 УФА /Корр. ТАСС, Наиль Шахвалиев

Глава ведомства Олег Сафонов отметил, что к августу на портале будут размещены от 30 до 50 санаториев

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УФА, 30 мая. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Ростуризм к августу запустит интернет-портал с информацией об услугах российских здравниц и их ценовой политике. Об этом сообщил  журналистам глава ведомства Олег Сафонов.

"На портале к августу будет размещено от 30 до 50 санаториев, но их количество будет увеличиваться. Всего у нас более 1,5 тыс. санаториев", - отметил он в кулуарах Всероссийского форума "Здравница-2017" в Уфе.

"Оценку будут давать специалисты РАН и Национальной курортной ассоциации. Это высший уровень научных исследований, поэтому наши граждане получат объективную информацию о тех лечебных, природных факторах, которыми обладают эти санатории, и смогут принимать решение - куда поехать, какую услугу получить", - уточнил Сафонов.

Президент Национальной курортной ассоциации Александр Разумов рассказал журналистам, что на сайте будут также размещены данные об основных видах деятельности санаториев, будет представлена их ценовая политика. По словам Разумова, работа по созданию портала стартовала в апреле. Эксперты разработали формуляр, по которому оценивают уровень оказания услуг любым санаторием.

Сафонов добавил, что проведенное Ростуризмом исследование российских санаторно-курортных учреждений показало их конкурентоспособность и ценовую доступность для граждан.

XVII Всероссийский форум "Здравница-2017" проходит в столице Башкирии с 30 мая по 1 июня. В уфимском Конгресс- холле представители государственных органов власти, санаторно-курортной сферы и предприниматели обсуждают вопросы развития отрасли.

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