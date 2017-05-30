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Ангкор-Ват возглавил список мировых достопримечательностей-2017 по версии TripAdvisor

Общество
30 мая, 15:02 UTC+3 ХАНОЙ /Корр. ТАСС, Юрий Денисович

Всего в перечне 706 достопримечательностей

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ХАНОЙ, 30 мая. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Древний индуистский храмовый комплекс Ангкор-Ват, расположенный в северо-западной камбоджийской провинции Сиемреап, возглавил список мировых достопримечательностей 2017 года по версии популярного интернет-портала о путешествиях и туризме TripAdvisor.

Камбоджийский объект всемирного наследия ЮНЕСКО, который получил широкую известность в качестве туристического объекта лишь последнюю четверть века, опередил такие уже такие мировые достопримечательности как индийский мавзолей Тадж-Махал, древний город Мачу-Пикчу в Перу и собор Святого Петра в Ватикане.

Всего в составленный TripAdvisor список были внесены 706 объектов и туристических достопримечательностей в 82 странах мира.

Уже второй год подряд эксперты международной туристической отрасли называют Ангкор-Ват наиболее привлекательным направлением для путешественников со всего мира. Год назад этот комплекс вышел на первое место в рейтинге "мировые достопримечательности, которые нужно обязательно увидеть", ежегодно публикуемом путеводителем Lonely Planet.

Ангкором именовалась древняя столица кхмеркой империи Камбуджадеша. Ангкор, как полагают ученые, мог быть самым большим городом мира в XII веке. В переводе с санскрита Ангкор означает "столица, ставшая храмом". В период существования империи там было возведено свыше 800 архитектурных памятников.

Ангкор-Ват по праву считается туристической жемчужиной Камбоджи. Ежегодно комплекс посещают свыше 2 млн иностранных туристов и не менее 5 млн местных жителей. Если для камбоджийцев вход в Ангкор-Ват бесплатный, то иностранцам в прошлом году было продано почти 2,2 млн входных билетов, на которых Камбоджа заработала $62,5 млн.

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