Желтый уровень опасности объявили в Московском регионе 31 мая из-за непогоды

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Желтый уровень опасности объявили в столичном регионе из-за непогоды на 31 мая, ожидается гроза и туман. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

"Желтый - это третий из пяти уровней опасности. Он означает, что погода потенциально опасна", - отмечается на сайте.

Также желтый уровень ожидается в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областях.

В понедельник, 29 мая, на Москву и Московскую область обрушился ураган. Шквалистый ветер повалил сотни деревьев. Ранее синоптики прогнозировали желтый уровень опасности в Московском регионе на 29 и 30 мая из-за грозы и сильного ветра.

В Москве в результате ураганного ветра погибли 11 человек, пострадали 168 человек. В Подмосковье погибли пять человек, еще 34 госпитализировали с повреждениями различной степени тяжести.