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Пострадавшие во время шквала в Москве получат компенсацию в размере 100 и 500 тыс. руб.

Общество
30 мая, 15:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Власти Москвы также окажут помощь при захоронении погибших

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Жители Москвы, пострадавшие во время шквалистого ветра и ливня, обрушившегося на город 29 мая, получат денежные компенсации в размере 100 и 500 тыс. рублей, сообщил руководитель департамента труда и социальной защиты населения столицы Владимир Петросян.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил ТАСС, что родственникам погибших во время шквала горожан выплатят по 1 млн рублей.

"500 тыс. предлагаем оказать помощь пострадавшим, получающим сейчас специализированную медицинскую помощь в условиях стационара в учреждениях здравоохранения, и 100 тыс. рублей - пострадавшим, которые получили амбулаторную помощь в медучреждениях города Москвы", - сказал Петросян. По его словам, также будет оказана помощь при захоронении погибших. "Здесь будут подключены и управы, и префектуры, которые окажут помощь в проведении траурных мероприятий", - отметил он.

Петросян также рассказал, что пострадавшим в больницах помогают социальные работники. "Кроме того, сегодня с утра в центре судебно-медицинской экспертизы работает группа психологов из психологического центра МЧС России совместно с нашими службами города для оказания психологической или иной помощи родственникам погибшим", - добавил он.

По итогам доклада Петросяна мэр Москвы Сергей Собянин поручил изучить ситуацию в семьях погибших и предложить им необходимую помощь. "Проведите обследование семей погибших и предложите необходимую адресную помощь", - сказа глава города.

Ураган в Москве

Ранее сообщалось, что ураган в Москве унес жизни 11 человек. По данным столичного департамента здравоохранения, среди погибших значится один несовершеннолетний.

Как сообщил руководитель департамента Алексей Хрипун, всего за медицинской помощью обратились 168 человек, в 15 больниц доставили 146 пострадавших. В настоящее время 108 пострадавших, в том числе 22 ребенка, остаются в медучреждениях. По его словам, состояние пострадавших удовлетворительное или средней тяжести, но состояние восьми человек оценивается как тяжелое. В основном пострадавшие получили ушибы, ссадины, переломы, черепно-мозговые травмы, травмы позвоночника.

29 мая на Москву обрушился шквалистый ветер с порывами до 28 м/с и ливень. Над ликвидацией последствий шквала работают около 30 тыс. человек и 5 тыс. единиц техники.

Прокуратура Москвы совместно с департаментом природопользования и охраны окружающей среды и департаментом жилищно-коммунального хозяйства столицы проводит проверку.

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