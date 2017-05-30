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Матвиенко: власти Москвы окажут всю необходимую помощь пострадавшим от стихии

Общество
30 мая, 15:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Спикер Совфеда также выразила соболезнования семьям погибших и пожелала скорейшего выздоровления всем, кто находится в больницах

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Московские власти сделают все возможное, чтобы оказать помощь пострадавшим от стихии, которая обрушилась на столицу 29 мая. Уверенность в этом выразила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в телеграмме, которую она направила в адрес мэра Москвы Сергея Собянина.

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"Глубоко потрясена трагедией, случившейся в Москве. Разрушительный ураган, обрушившийся на столицу, повлек человеческие жертвы, безвременно оборвал жизни людей, многие получили тяжелые травмы", - отмечается в телеграмме. Спикер выразила соболезнования семьям погибших и пожелала скорейшего выздоровления всем, кто находится в больницах.

"Уверена, что власти города сделают все возможное для оказания своевременной помощи пострадавшим", - говорится в телеграмме Матвиенко.

Шквал в Москве унес жизни 11 человек. По данным столичного департамента здравоохранения, среди погибших значится один несовершеннолетний. Всего за медицинской помощью обратились 168 человек, в 15 больниц доставили 146 пострадавших. В настоящее время 108 пострадавших, в том числе 22 ребенка, остаются в медучреждениях.

Прокуратура Москвы совместно с департаментом природопользования и охраны окружающей среды и департаментом жилищно-коммунального хозяйства столицы проводит проверку.

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