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Гидрометцентр РФ: шквал в Москве можно сравнить со смерчем, но нельзя назвать ураганом

Общество
30 мая, 15:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Вильфанд отметил, что при урагане скорость воздушных потоков превышает 33 м/с, в то время как в Москве она составляла 16-18 м/с

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Обрушившийся на Москву 29 мая шквалистый ветер сравним со смерчем, однако скорость порывов не достигла тех значений, которые позволили бы назвать его ураганом. Об этом сообщил ТАСС директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он отметил, что ветер представлял собой горизонтальный поток, перемещающийся над поверхностью земли. "Это была волнообразная линия шквалов. Смерч имеет вертикальную структуру, его высота может достигать 2 километра, но обязательно по вертикали. Линия шквалов - это обязательно горизонтальная структура, которая несется перед хорошо выраженным фронтальным разделом", - пояснил Вильфанд.

Глава Гидрометцентра РФ добавил, что московский шквал по последствиям можно сравнить со смерчем - "они такие же тяжелые, так как возникают мгновенно в течение нескольких минут". По словам Вильфанда, именно то, что порывы усиливались местами, а не повсеместно, привело к столь сильным разрушениям. "Если бы постоянный такой ветер был бы, то не было бы таких разрушений. Поэтому и деревья ломались с корнем, опрокидывались конструкции с большой парусностью", - пояснил директор Гидрометцентра.

Он также отметил, что вчерашний ветер нельзя отнести к разряду ураганов, так как во время последних скорость воздушных потоков превышает 33 м/с. Вильфанд добавил, что накануне скорость ветра, в основном, составляла 16-18 м/с, однако, в некоторых участках порывы усиливались до 23 м/с, а местами - до 28 м/с.

"Фронтальный раздел - это не сплошная линия, а волнообразная, и там, где возникает особая неустойчивость, идет усиление этой линии шквалов - там порывы достигали 23 м/с, даже 26-28 м/с", - сказал метеоролог.

Шквал в Москве

Ранее сообщалось, что разбушевавшаяся в Москве стихия унесла жизни 11 человек. По данным департамента здравоохранения столицы, среди погибших один несовершеннолетний. В интервью ТАСС Сергей Собянин рассказал, что семьи погибших получат по 1 млн рублей.

Как сообщил руководитель департамента Алексей Хрипун, всего за медицинской помощью обратились 168 человек, в 15 больниц были доставлены 146 пациентов. В настоящее время 108 пострадавших, в том числе 22 ребенка, остаются в больницах. По словам Хрипулина, состояние восьми находящихся на лечении оценивается как тяжелое. В основном пострадавшие получили ушибы, ссадины, переломы, черепно- мозговые травмы, травмы позвоночника.

29 мая на Москву обрушились шквалистый ветер с порывами до 28 м/с и ливень. В ликвидации последствий удара стихии заняты 33 тыс. человек и 5 тыс. единиц техники. Прокуратура Москвы совместно с департаментом природопользования и охраны окружающей среды и департаментом жилищно- коммунального хозяйства столицы начала проверку в связи с последствиями шквала.

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