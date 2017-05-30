Экспедиция "Байкал - Аляска" отправилась из Иркутска в США по следам сибирских купцов

ИРКУТСК, 30 мая. /ТАСС/. Историко-географическая экспедиция "Байкал - Аляска", повторяющая путь первых русских поселенцев в Северной Америке, стартовала во вторник из Иркутска, передает корреспондент ТАСС.

На надувном катамаране "Искатель" океанского класса ее команде предстоит пройти более 11 тыс. км: сначала по озеру Байкал, потом по Лене и другим рекам Дальнего Востока, затем, наконец, по Охотскому и Берингову морям.

"Старт экспедиции "Байкал - Аляска", на мой взгляд, является знаковым событием: впервые за 150 лет из Иркутска отправляется экспедиция по историческому пути, благодаря которому иркутская губерния приросла огромной территорией вплоть до Северной Америки", - сказал зампред правительства Иркутской области Антон Логашов, поприветствовавший команду путешественников перед стартом экспедиции.

Логашов поставил подпись на флаге экспедиции, где изображена карта восточных территорий России XIX века. Предполагается, что на этой карте будут отмечены все основные точки маршрута еще в пяти регионах России (Бурятия, Якутия, Хабаровский край, Магаданская область и Камчатский край), а также на территории США, после чего флаг станет музейным экспонатом, рассказал ТАСС руководитель экспедиции "Байкал - Аляска" Анатолий Казакевич.

Миссия "Искателя"

Что касается катамарана "Искатель", то на катамаране подобной модели уже было совершено кругосветное путешествие, рассказал путешественник, инженер-конструктор Анатолий Кулик. При разработке "Искателя" им были применены различные ноу-хау, которые, в том числе, помогут команде проходить море в северных широтах. "Обшивка катамарана изготовлена из суперпрочной ткани, она была испытана нами много раз при столкновении с коралловыми рифами - катамаран оставался совершенно целым, это гарантирует сохранность "Искателя" при риске напороться на камни ", - заверил конструктор.

Мы стартовали!Команда первого этапа уже отсчитывает первые из 10 000 километров. А это значит у нас все получилось. Экспедиция #байкалаляска начала свой путь. Впереди 3 месяца новостей в life режиме! Ураааа! Публикация от Экспедиция "Байкал-Аляска" (@baikalalaska) Май 30 2017 в 2:01 PDT

Название для судна выбрано не случайно, отмечает руководитель экспедиции Анатолий Казакевич.

"По пути следования сибирских купцов нам предстоит найти и собрать воедино туристические объекты и артефакты истории. В этом смысле каждый из участников экспедиции должен быть искателем по духу. С помощью экспедиции мы хотели бы рассказать о красотах природы и величии истории Байкала, Дальнего Востока, Камчатки и Аляски, заново открыв для мира эти территории", - сказал он.

По словам Казакевича, итогом этой работы станут интерактивный путеводитель, в том числе по малоизведанным территориям, а также документальный фильм, к монтажу которого планируется приступить осенью 2017 года.

В состав экспедиционной команды входят представители старейшего за Уралом Иркутского областного краеведческого музея, а также расположенного в городе Шелехов Иркутской области музея имени купца-мореплавателя Григория Шелехова, основавшего первые русские поселения в Русской Америке. Планируется, что они подробно исследуют исторические места, связанные с Шелеховым, а также с миссионерской деятельностью святителя Иннокентия, апостола Сибири и Америки, чье 220-летие отмечается в этом году в России.

Близкая Аляска

В общей сложности участниками экспедиции "Байкал - Аляска" станут порядка 25 человек из разных регионов России, которые будут частично сменять друг друга на протяжении шести этапов экспедиции. Кроме того, на четырех точках маршрута (Байкал, Якутия, Камчатка, Аляска) к основной команде присоединятся группы поддержки - туристы, которые помогут экипажу в сборе артефактов и этнографического материала.

"В XVIII-XIX веках от Иркутска до Охотска добирались по три месяца. Витус Беринг писал, что лошади проваливаются в болотную жижу практически по самое брюхо, все сухари и остальная провизия пришли в полную негодность. Они распускали сермяжные ремни и резали сапоги для того, чтобы питаться. Вот этим маршрутом ребята (участники экспедиции - прим. ТАСС) пройдут в этом году, смогут ощутить историческую наполненность, которую дает знание таких нюансов истории", - отметила директор музея имени Шелехова Наталья Волкова.

Прибытие экспедиции в город Анкоридж (США) запланировано на 30 августа. На территории США экспедиция подробно исследует исторические места, связанные с присутствием русских, и проведет с американской стороной несколько встреч, на которых обсудит возможное расширение гуманитарного сотрудничества, в том числе в области туризма.

Историко-географическая экспедиция "Байкал - Аляска" включена в перечень мероприятий, посвященных празднованию 220-летия со дня рождения святителя Иннокентия и 80-летия Иркутской области. Проект также приурочен к 150-летию продажи Аляски, 210-летию установления дипломатических отношений между Россией и США, 200-летию прибытия русской эскадры на Гавайи. Проект получил поддержку Русского географического общества и Минвостокразвития России, генеральным информационным партнером экспедиции является агентство ТАСС.