Нюша, Алексей Воробьев и Митя Фомин поздравили три тысячи сирот с Днем защиты детей

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Московский цирк Никулина на Цветном бульваре во вторник собрал под своим куполом три тысячи детей-сирот на праздник, приуроченный к Дню защиты детей. В праздничном концерте приняли участие исполнители Алексей Воробьев, Митя Фомин, певица Нюша, а также артисты цирка.

Как сообщила корреспонденту ТАСС инициатор благотворительного мероприятия президент фонда "Северная корона" Ирина Кудрина, "концерт, приуроченный к 1 июня - Дню защиты детей - в цирке Никулина на Цветном бульваре, стал доброй традицией для подопечных фонда и проводится в шестнадцатый раз".

"Мы поддерживаем детей из 24 российских регионов, занимаемся детскими домами в маленьких городах и селах, куда очень сложно доехать, этих детей мы и пытаемся сюда пригласить", - сказала Кудрина.

"Дети очень любят Цирк на Цветном, - продолжила она. - Концертная программа подобрана исключительно для детей, ведь сначала мы проводим опрос в детдомах и узнаем, кого именно они хотели бы увидеть здесь, и сегодня к нам присоединились певица Нюша, группа "Фабрика", Митя Фомин, Ксана Сергиенко, Алексей Воробьев, ждем Диму Билана", - рассказала президент фонда "Северная корона".

Интерактивное шоу

Популярные хиты российских звезд во время представления перемежались с номерами цирковых артистов. Звезды не просто пели, но привлекали юных зрителей к живому исполнению, старались сделать шоу интерактивным. Дети с удовольствием подпевали Алексею Воробьеву, Мите Фомину, группе "Фабрика".

"Верьте в себя, верьте в свою судьбу и у вас все-все получится!", - обратился Воробьев к гостям праздника.

Детям также показали полноценную программу "Магия цирка", в том числе выступление клоуна Владимира Дерябкина и его "Сценку с медведем", жонглеров, акробатические номера, программы "Дрессированные обезьяны" Анара Джабраилова, "Морские львы" Василия Тимченко и "Иллюзионное шоу" Анатолия и Алексея Сокола.

Дети о шоу

"Я мечтала побывать на концерте Алексея Воробьева, очень его люблю, собираю все его интервью в интернете, смотрю фильмы, для меня это лучший и памятный подарок", - поделилась в беседе с корреспондентом ТАСС в антракте шоу 12-летняя зрительница Дарья.

"Мне еще не приходилось бывать в таком известном цирке, а здесь сегодня получился двойной или даже тройной сюприз: мой любимый ведущий Дмитрий Хрусталев, дрессированный смешной бурый медведь и акробаты, выступление Нюши, и все это на одной площадке! Я счастлив, запомню этот день", - сказал ТАСС 13-летний Михаил.

В холле цирка ребят развлекали аниматоры, некоторым из гостей посчастливилось сфотографирваться с известными певцами.

Гостями представления стали дети из 65 детских домов, специализированных школ-интернатов и коррекционных учреждений.