Путин осмотрит выставку "Сила духа и верность традиции"

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МОСКВА, 30 мая./ТАСС/. Президент России Владимир Путин посетит 31 мая Рогожский духовный центр Русской Православной Старообрядческой Церкви в Москве. Глава государства ознакомится с открывающейся там выставкой "Сила духа и верность традиции", которая рассказывает о вкладе старообрядчества в сохранение отечественного культурного наследия. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Основу выставки составляют уникальные памятники XVI-XX вв., хранящиеся в Митрополии РПСЦ и Покровском кафедральном соборе. Центр российского старообрядчества начал формироваться в подмосковной тогда Рогожской слободе с 1771 года. В настоящее время архитектурный комплекс насчитывает 50 строений. Ведется его масштабная реставрация.