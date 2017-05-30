Путин осмотрит выставку "Сила духа и верность традиции"

МОСКВА, 30 мая./ТАСС/. Президент России Владимир Путин посетит 31 мая Рогожский духовный центр Русской Православной Старообрядческой Церкви в Москве. Глава государства ознакомится с открывающейся там выставкой "Сила духа и верность традиции", которая рассказывает о вкладе старообрядчества в сохранение отечественного культурного наследия. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Основу выставки составляют уникальные памятники XVI-XX вв., хранящиеся в Митрополии РПСЦ и Покровском кафедральном соборе. Центр российского старообрядчества начал формироваться в подмосковной тогда Рогожской слободе с 1771 года. В настоящее время архитектурный комплекс насчитывает 50 строений. Ведется его масштабная реставрация.