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Путин вручит в Кремле ордена "Родительская слава" отцам и матерям многодетных семей

Общество
30 мая, 15:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Орденом награждаются родители и усыновители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вручит 31 мая в Кремле в канун Международного дня защиты детей ордена "Родительская слава", которых удостоены отцы и матери многодетных семей.

Орденом награждаются родители и усыновители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают высокий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии подрастающего поколения, подают пример в укреплении института семьи. Орден "Родительская слава" был учрежден Указом президента в мае 2008 года.

Как сообщила пресс-служба Кремля, 31 мая Владимир Путин в Кремле встретится с деятелями отечественной мультипликации. В ходе встречи планируется обсудить проблемы и перспективы развития анимационной индустрии в России. Среди приглашенных - представители ведущих мультипликационных студий - "Союзмультфильм", "Мельница", "Рикки", "Анимаккорд", "Wizart" и "КиноАтис".

В России на сегодняшний день насчитывается порядка 50 мультипликационных студий, большая часть которых занимается авторской мультипликацией. Производством полнометражных анимационных фильмов и сериалов постоянно занимается 10 студий.

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