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Кадыров стал лауреатом премии "Посол дружбы"

Общество
30 мая, 15:42 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 30, мая. /ТАСС

Премия присуждена главе Чечни, в частности, за эффективную борьбу с международным терроризмом и работу по интеграции российской и ближневосточной экономики

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Глава Чечни Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров

© Михаил Метцель/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 30 мая. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров получил премию в области дипломатии "Посол дружбы". Такое решение приняли делегаты съезда Ассамблеи народов Евразии, сообщил журналистам министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Джамбулат Умаров.

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"На первом съезде Ассамблеи народов Евразии самая престижная награда организации была присвоенная главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. За его эффективную борьбу с международным терроризмом, за работу по интеграции российской и ближневосточной экономики, за возросший авторитет от Токио и Владивостока до Парижа и Лиссабона", - отметил Умаров.

Премию "Посол дружбы" получил также глава Якутии Егор Борисов. Он удостоился награды за проекты республики, в том числе международные спортивные игры "Дети Азии", а также запланированные международные интеллектуальные игры и проекты создания евразийских культурных центров в Москве и Якутске.

Ассамблея народов Евразии была учреждена 27 мая в Москве представителями некоммерческих организаций (НКО) из нескольких десятков стран континента. В первом съезде организации приняли участие 1,5 тыс. человек - руководители и сотрудники НКО, дипломаты, бизнесмены, ученые, а также представители органов государственной власти. Делегаты выделили пять основных направлений сотрудничества: политическое и культурное взаимодействие, развитие транспортно-логистических, торговых и финансовых связей.

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