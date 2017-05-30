Кадыров стал лауреатом премии "Посол дружбы"

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ГРОЗНЫЙ, 30 мая. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров получил премию в области дипломатии "Посол дружбы". Такое решение приняли делегаты съезда Ассамблеи народов Евразии, сообщил журналистам министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Джамбулат Умаров.
"На первом съезде Ассамблеи народов Евразии самая престижная награда организации была присвоенная главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. За его эффективную борьбу с международным терроризмом, за работу по интеграции российской и ближневосточной экономики, за возросший авторитет от Токио и Владивостока до Парижа и Лиссабона", - отметил Умаров.
Премию "Посол дружбы" получил также глава Якутии Егор Борисов. Он удостоился награды за проекты республики, в том числе международные спортивные игры "Дети Азии", а также запланированные международные интеллектуальные игры и проекты создания евразийских культурных центров в Москве и Якутске.
Ассамблея народов Евразии была учреждена 27 мая в Москве представителями некоммерческих организаций (НКО) из нескольких десятков стран континента. В первом съезде организации приняли участие 1,5 тыс. человек - руководители и сотрудники НКО, дипломаты, бизнесмены, ученые, а также представители органов государственной власти. Делегаты выделили пять основных направлений сотрудничества: политическое и культурное взаимодействие, развитие транспортно-логистических, торговых и финансовых связей.