Аксенова оштрафовали за организацию вывоза мусора к домам чиновников в Крыму

СУДАК /РЕСПУБЛИКА КРЫМ/, 30 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Главу Крыма Сергея Аксенова оштрафовали за организацию вывоза мусора под ворота двух чиновников, отвечающих за уборку территорий. Об этом сам Аксенов сообщил во вторник в ходе выездного заседания совета министров региона.

"Докладываю вам, что был оштрафован. Со штрафом согласен", - сказал Аксенов, не назвав сумму штрафа.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов обещал устроить акцию по вывозу мусора с несанкционированных свалок к домам чиновников, которые игнорируют их появление в своих районах. При этом он заявлял, что готов лично вывезти мусор к домам чиновников и быть оштрафованным за это.

Фактически его обещания были реализованы в конце апреля, когда общественники в Крыму выгрузили мусор под ворота двух чиновников, отвечающих за уборку территорий. В частности, мусор был выгружен под ворота главы администрации Просторненского сельского поселения Джанскойского района Владимира Маниленко и под двери кабинета заместителя главы администрации Белогорска Вячеслава Курбанова.

В Минэкологии Крыма по итогам этой "акции" ранее сообщили, что на территории данных муниципалитетов остаются не ликвидированными свалки отходов по 10 тыс. кубометров, при этом, "меры по их ликвидации не принимаются на протяжении длительного времени".