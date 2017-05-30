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АТОР: российские курорты лидируют по количеству бронирований на летний отдых 2017 г.

Общество
30 мая, 16:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

По словам Майи Ломидзе, направление номер один - Краснодарский край, затем следует Крым, а потом зарубежные направления

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© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Россияне чаще всего выбирают отечественные курорты в качестве места для отдыха летом 2017 года, а не традиционные популярные зарубежные направления, сообщила во вторник исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве.

По ее словам, Россия лидирует по объему продаж на туристическом рынке, как у организованных туристов, так и в сегменте самостоятельного отдыха. "Наверное, направление номер один - это Краснодарский край, а в Краснодарском крае, как и в предыдущие два года, - Сочи", - сказала она, не приведя при этом данных по количеству бронирований.

Ломидзе добавила, что за Кубанью, несмотря на снижение спроса по сравнению с 2016 годом, находится Крым, и только потом следуют зарубежные направления - Турция, Греция, Испания, Кипр и Болгария.

Турция этим летом, по словам директора АТОР, предлагает беспрецедентно низкие цены - отдохнуть там можно за 15-25 тыс. рублей на человека. Средняя стоимость отдыха в странах Европы этим летом, отметила Ломидзе, составляет порядка 35-45 тыс. рублей на человека на неделю.

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