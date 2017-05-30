Власти Москвы намерены открыть шоу-румы будущих квартир по программе реновации

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Власти столицы в рамках программы реновации подготовят демонстрационные точки, которые наглядно продемонстрируют москвичам готовые варианты их будущих квартир. Об этом сообщил руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев в эфире радиостанции "Говорит Москва".
"Ряд объектов мы подготовим для людей, которые будут участвовать в голосовании. Во всех районах города создадим во время строительства, так называемые, шоу-румы, где люди могут в любое время прийти и посмотреть, что для них строится, в какое примерно жилье они будут переезжать", - пояснил он.
Кроме того, Бочкарев отметил, что квартиры для переселения будут до 30% больше площадью по сравнению с теми, из которых переедут участники реновации.
"Мы гарантируем не меньшую жилую площадь, а в связи с тем, что стандарты современного строительства и бытового обеспечения чуть выше, общая площадь будет, скорее всего, до 30% больше", - сказал он.
Бочкарев также выразил надежду, что новые квартиры будут оснащены электрическими плитами взамен газовых.
"Я думаю, что газа больше не будет. У нас сейчас стандарт отделки немного отличаются", - отметил глава департамента.
В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн квадратных метров.
Однако пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект.