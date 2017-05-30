В Японии скончалась женщина, первой сообщившая о бомбардировке Хиросимы

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ТОКИО, 30 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Японка Ёсиэ Ока, которая, как считается, первой сообщила о бомбардировке Хиросимы, скончалась на 87-году жизни из-за злокачественной лимфомы.
Как сообщил телеканал NHK, она ушла из жизни еще 19 мая, однако известно об этом стало только сейчас.
В 1945 году 14-летняя Ока была направлена в местный центр военного командования для службы в подразделении, обеспечивающем связь. Сразу после американской бомбардировки именно она связалась с вышестоящим начальством. "Хиросима была атакована бомбой нового типа. Город близок к состоянию полного разрушения", - вспоминала она свой отчет в одном из интервью.
В своих мемуарах Ока вспоминает, что после падения бомбы она вышла на улицу и увидела раненого солдата. Именно он сказал ей, что был поражен бомбой нового типа, о чем Ока и сообщила из бункера на станцию связи в Фукуяме по специальному телефону.
На протяжении всей жизни она страдала от последствий радиационного облучения и считалась хибакуся, как в Японии называют людей, переживших атомные бомбардировки. Она активно занималась тем, что рассказывала о страданиях невинных людей и последствиях применения ядерного оружия.
Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены вооруженными силами США в самом конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японской империи. Эти атаки стали единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия.
От взрыва бомбы 6 августа 1945 года в Хиросиме мгновенно погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек, многие выжившие впоследствии умерли от лучевой болезни и других последствий бомбардировки. Общее число жертв атомного удара по Хиросиме, по данным на 6 августа 2016 года, составило 303 тыс. 195 человек.
Нагасаки стал вторым городом Японии, который подвергся американской атомной бомбардировке 9 августа 1945 года, в момент взрыва погибли около 70 тыс. его жителей, а город был стерт с лица земли. По данным за 2016 год, число жертв этого взрыва составляет 172 тыс. 230 человек.