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В Японии скончалась женщина, первой сообщившая о бомбардировке Хиросимы

Общество
30 мая, 16:57 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов

В сообщении военному командованию указывалось, что на город была сброшена бомба нового типа

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ТОКИО, 30 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Японка Ёсиэ Ока, которая, как считается, первой сообщила о бомбардировке Хиросимы, скончалась на 87-году жизни из-за злокачественной лимфомы.

Как сообщил телеканал NHK, она ушла из жизни еще 19 мая, однако известно об этом стало только сейчас.

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Воспоминания очевидцев атомной бомбардировки японских городов

В 1945 году 14-летняя Ока была направлена в местный центр военного командования для службы в подразделении, обеспечивающем связь. Сразу после американской бомбардировки именно она связалась с вышестоящим начальством. "Хиросима была атакована бомбой нового типа. Город близок к состоянию полного разрушения", - вспоминала она свой отчет в одном из интервью.

В своих мемуарах Ока вспоминает, что после падения бомбы она вышла на улицу и увидела раненого солдата. Именно он сказал ей, что был поражен бомбой нового типа, о чем Ока и сообщила из бункера на станцию связи в Фукуяме по специальному телефону.

На протяжении всей жизни она страдала от последствий радиационного облучения и считалась хибакуся, как в Японии называют людей, переживших атомные бомбардировки. Она активно занималась тем, что рассказывала о страданиях невинных людей и последствиях применения ядерного оружия.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены вооруженными силами США в самом конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японской империи. Эти атаки стали единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия.

Бомбардировки

От взрыва бомбы 6 августа 1945 года в Хиросиме мгновенно погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек, многие выжившие впоследствии умерли от лучевой болезни и других последствий бомбардировки. Общее число жертв атомного удара по Хиросиме, по данным на 6 августа 2016 года, составило 303 тыс. 195 человек.

Нагасаки стал вторым городом Японии, который подвергся американской атомной бомбардировке 9 августа 1945 года, в момент взрыва погибли около 70 тыс. его жителей, а город был стерт с лица земли. По данным за 2016 год, число жертв этого взрыва составляет 172 тыс. 230 человек.

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