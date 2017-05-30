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В РПЦ опровергли намерение епископа судиться со СМИ из-за статьи о дорогом внедорожнике

Общество
30 мая, 17:08 UTC+3

Ранее орловское СМИ сообщило, что епископ Нектарий потребовал удалить с сайта заметку о его дорогом автомобиле и грозил привлечь журналистов издания к ответственности за оскорбление чувств верующих

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ОРЕЛ, 30 мая. /ТАСС/. Орловская митрополия назвала письмо с угрозами журналистам "Орловских новостей" от епископа Ливенского и Малоарххангельского Нектария подлогом. Как рассказал ТАСС руководитель информационного отдела Орловской митрополии Евгений Борисов, епископ такого письма не писал, к журналистам он претензий не имеет.

"Никакого письма журналистам епископ Нектарий не писал, мы имеем дело с подлогом. Претензий к журналистам у епископа нет, и тем более он не собирается с ними судиться", - уточнил Борисов.

По его словам, автомобиль действительно был подарен епископу крупным агрохолдингом, который работает на территории епархии и занимается благотворительностью и реставрацией храмов. "Такое решение руководство холдинга принимало, зная условия служения епископа, который в любое время года и любую погоду должен иметь возможность добраться даже до самых отдаленных деревень, где его люди любят и ждут", - подчеркнул Борисов.

Он также уточнил, что каких-либо документов, подтверждающих высокую стоимость автомобиля, нет. "Так можно любых опций туда гипотетически написать и сказать, что она 10 млн стоит, хотя это, возможно, автомобиль с пробегом после определенного ремонта", - отметил представитель митрополии.

При этом, по словам Евгения Борисова, ни слова о том, что действительно делает епископ Нектарий. "Конкретно епископ Нектарий организует мероприятия по сбору средств, посещает дома престарелых. Но это не вызывает такого резонанса", - уточнил Евгений Борисов.

Епископ Нектарий возглавляет Липенскую епархию с 2014 года, когда орловская епархия была преобразована в митрополию, а на ее территории были созданы две епархии - Ливенская и Орловская. С Орловской областью служба связывает епископа с 2011 года, когда он перевелся в регион вместе с красноярским владыкой Антонием, возглавившим тогда Орловскую епархию.

Ранее интернет-издание "Орловские новости" опубликовало информацию, в которой сообщалось, что у епископа Ливенского и Малоархангельского Нектария есть внедорожник стоимостью 6 млн рублей. В орловской митрополии журналистам тогда подтвердили наличие иномарки у епископа, отметив, что автомобиль священнослужителю подарил местный агрохолдинг. Позже журналисты написали, что в редакции получили письмо от епископа, в котором он требует убрать заметку о дорогом автомобиле с сайта, в противном случае журналисты могут быть привлечены к ответственности за оскорбление чувств верующих.

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