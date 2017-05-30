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ТАСС стал самым цитируемым информагентством в российских СМИ в апреле

Общество
30 мая, 17:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Среди газет первое место в рейтинге занимает издание "Коммерсантъ"

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Материал из 1 страницы
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. ТАСС возглавил рейтинг цитируемости в российских СМИ среди информационных агентств по итогам апреля 2017 года. Об этом сообщает компания "Медиалогия" на своем сайте.

Агентство заняло первое место в рейтинге среди информационных агентств с индексом цитируемости 14096,1. Следом идут агентства "РИА Новости" (11450,8) и "Интерфакс" (6662,1).

Среди газет первое место в рейтинге занимает издание "Коммерсантъ" (2733,1), второе - "Известия" (2274,7). Замыкает тройку лидеров газета "Ведомости" (1194,5). Лидером по цитируемости в СМИ среди журналов стало издание Forbes (449,25), среди телеканалов - RT (1162,7), среди радиостанций - "Говорит Москва" (317,4), среди интернет- ресурсов - Life.ru (1706,9).

Самым цитируемым агентством в соцмедиа стало "РИА Новости" (1106902 гиперссылки), за ним следуют ТАСС (481713) и "Интерфакс" (153183). Первые места по цитируемости в соцмедиа в других категориях заняли "Комсомольская правда" (газеты, 514559), "Сноб" (журналы, 368273), RT (ТВ-каналы, 1155914), "Радио Свобода" (радио, 395875) и "Life.ru" (интернет-ресурсы, 772054).

Индекс цитируемости - показатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Основой для расчета рейтинга является база СМИ, включающая около 39,7 тыс. российских источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги. Рейтинг цитируемости в соцмедиа построен по количеству ссылок на сообщения СМИ, размещенных пользователями в своих учетных записях в соцмедиа.

"Медиалогия" более пяти лет формирует и публикует рейтинги цитируемости СМИ. При этом публиковать данные по цитируемости информагентств компания стала только с октября 2015 года, и с этого момента ТАСС является неизменным лидером рейтинга.

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