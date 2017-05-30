Россия в 2017-2019 годах уплатит в ВОЗ $4,2 млн взносов

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился выделить $4,2 млн на уплату взноса во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Выделить средства из федерального бюджета на уплату добровольного целевого взноса в ВОЗ на реализацию мер по оказанию содействия странам во внедрении Международных медико-санитарных правил в 2017-2019 годах до 4,22 млн долларов США", - говорится в документе.

Кроме того, глава правительства распорядился выделить в 2017 - 2019 годах 256,96 млн рублей на финансирование расходов, связанных с оказанием материально-технической и научно-методической поддержки странам Восточной Европы и Центральной Азии во внедрении и реализации Международных медико-санитарных правил. Выделенные средства также будут направлены на финансирование расходов, связанных с укреплением системы мониторинга и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера в странах Восточной Европы и Центральной Азии.