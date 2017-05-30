Благотворительный спектакль состоялся в Москве для пациентов Института туберкулеза

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Кукольный спектакль "Золотой цыпленок" показали детям, находящимся на лечении в Центральном научно-исследовательском институте туберкулеза.

Благотворительный спектакль был организован благодаря проекту #ЖИТЬ, который основан Игорем Матвиенко и направлен на помощь людям, оказавшийся в трудной жизненной ситуации.

В Институте туберкулеза, который расположен в Москве на Яузской аллее, ежегодно лечение проходят более 60 детей разного возраста из более чем двадцати регионов России. Здесь они находятся в условиях стационара не менее полугода.

На спектакле побывали около 50 детей, а также работники медучреждения. Затем организаторы благотворительного мероприятия подарили пациентам поздравительные открытки ко Дню России, которые они смогут подписать и отправить своим близким и друзьям.

В дальнейшем проект #ЖИТЬ планирует организовывать социальные мероприятия, творческие мастер-классы, экскурсии по Москве для маленьких пациентов Института туберкулеза.