В Мурманской области благоустроят в этом году более 30 скверов, парков и площадей

МУРМАНСК, 30 мая. /ТАСС/. Власти благоустроят в этом году в Мурманской области 30 скверов и площадей, один парк и 69 дворов многоквартирных домов за счет федеральной субсидии, а также региональных, муниципальных и внебюджетных средств, выделенных на условиях софинансирования. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В 2017 году субсидии на поддержку муниципальных программ формирования комфортной городской среды получили 29 муниципальных образований. До конца года за счет этих средств планируется благоустроить не менее 69 дворовых и 30 общественных (имеются в виду площади и скверы - прим. ТАСС) территорий", - рассказали в пресс-службе. Кроме того, за счет федеральной субсидии пройдет реконструкция парка в городе Полярные Зори.

На 2017 год Мурманской области в рамках программы благоустройства из федерального бюджета выделена субсидия в объеме 119,86 млн рублей, из них 115,26 млн рублей направлены на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, 4,6 млн рублей - на обустройство городских парков. Общий объем областного софинансирования программ - более 106 млн рублей, привлечены также муниципальные и внебюджетные средства.

"Этот проект в корне отличается от всех предыдущих программ широким вовлечением граждан в его обсуждение и реализацию. Жители вправе предлагать объекты для благоустройства и получать оперативную информацию обо всех этапах реализации программ", - приводит пресс-служба слова губернатора региона Марины Ковтун.