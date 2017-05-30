Квоты на вылов семги для рыбаков-любителей Ненецкого АО увеличены втрое

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АРХАНГЕЛЬСК, 30 мая. /ТАСС/. Квоты на семгу для рыбаков- любителей Ненецкого автономного округа увеличены в 3 раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
Решение об увеличении квот принято на заседании региональной комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб (видов, которые воспроизводятся в пресной воде, затем мигрируют в море для нагула и возвращаются для нереста в места своего рождения - прим. ТАСС)
"Рыбаки-любители и промышленники в рамках квоты получат по три дополнительных тонны семги... Для любительского и спортивного рыболовства комиссия решила выделить 4,5 тонны семги. Это в три раза больше прошлогодних объемов", - говорится в сообщении.
Что касается промышленного вылова анадромных видов рыб, комиссия выделила рыбакам квоты на 11,3 тонны семги, что на 3 тонны больше прошлогоднего объема. Этот объем разделили между собой рыболовецкий колхоз имени Ленина, РК "Андег" а также СПК "Харп".
Квоту на вылов горбуши между промышленниками и рыбаками-любителями комиссия разделила поровну - по 5 тонн. Оставшиеся 0,1 тонны горбуши и 0,2 тонны семги ранее были определены для рыболовства в научно-исследовательских целях.
В целом на предстоящий сезон рыбакам Ненецкого автономного округа выделено 16 тонн семги (на 60% больше, чем в прошлом году) и 10,1 тонны горбуши. Промышленники и рыболовы-любители округа смогут ловить семгу и горбушу с 20 июня по 15 октября включительно.
Для осуществления промышленной добычи анадромных видов рыб в Ненецком автономном округе определены 8 рыбопромысловых участков: Кореговка, Верхний Глубокий шар, Карпово, Куриное горло, Мархида, Красная Печора, Угрависка и Лосинец. Для осуществления любительского и спортивного рыболовства - 2 рыбопромысловых участка: Чайкино и Городской.