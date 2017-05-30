Пожароопасный сезон в Ненецком округе из-за холодов установят не раньше конца июня

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АРХАНГЕЛЬСК, 30 мая. /ТАСС/. Пожароопасный сезон в Ненецком автономном округе из-за холодной погоды будет установлен не раньше конца июня - начала июля. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
"Введение пожароопасного сезона в лесах на территории Ненецкого автономного округа задерживается из-за затянувшейся зимы <…> Исходя из прогнозов синоптиков, установление пожароопасного сезона в лесах региона планируется в конце июня - начале июля", - говорится в сообщении.
В настоящее время на территории округа наблюдается устойчивый снежный покров. По данным синоптиков, сход снега ожидается лишь в третьей декаде июня.
"Затянувшаяся зима обеспечила отсрочку начала нового пожароопасного сезона в лесах на территории округа. Тем не менее мы не прекращаем следить за лесопожарной обстановкой в регионе", - цитирует пресс-служба руководителя Ненецкого лесничества Алексея Пленокоса.
В настоящее время пожароопасный сезон установился в 81 субъекте РФ.