Эксперт: государству стоит привлекать соцсети к оповещению о природных катаклизмах

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Государство могло бы наладить взаимодействие с соцсетями и крупными интернет-площадками, чтобы те оповещали россиян о природных катаклизмах. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал исполнительный директор Лиги безопасного интернета Денис Давыдов.

29 мая на Москву и Московскую область обрушился шквалистый ветер с порывами до 28 м/с и ливень, погибли 15 человек.

Соцсети как усилитель сигнала об угрозе

По словам Давыдова, в первую очередь, забота о безопасности граждан лежит на государстве, и оно должно оповещать их о приближающейся угрозе. "Но никто не исключает того, чтобы государство в инициативном порядке сотрудничало с интернет-компаниями, интернет-площадками, в том числе с социальными сетями, и договаривалось, чтобы эти сигналы, которые транслирует государство, усиливались бы через социальные сети", - сказал он.

В пример успешного сотрудничества государства с интернет-площадками он привел взаимодействие Роскомнадзора с социальными сетями и микроблогами, которые по требованию ведомства оперативно удаляют противоправный контент. "Почему бы этим (налаживанием подобного взаимодействия - прим. ТАСС) не заняться Министерству по чрезвычайным ситуациям?" - предложил Давыдов.

По его мнению, МЧС также могло бы наладить взаимодействие с "Яндексом" и подобными площадками. "Люди заходят, смотрят погоду, открывают главную страницу, и там могло бы быть какое-то предупреждение от МЧС. Тем более, что тот же самый "Яндекс" показывает страницу в зависимости от места нахождения пользователя", - отметил Давыдов.

Обязанность СМИ

Как отметил в беседе с ТАСС замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, у телеканалов и радиостанций есть обязанности сообщать о природных бедствиях, но они делают это по решению местных органов власти. "Есть системы экстренного предупреждения, и телевизионные компании и радио вовлечены в эту систему экстренного предупреждения, но решение принимается на месте, - пояснил он. - Есть системы, которые переключают эфир на резервные студии, откуда и должны выходить эти люди (в эфир)".

Советский и зарубежный опыт

Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее заявил ТАСС, что задача метеорологов - выпустить прогноз, а о системе оповещения населения должны думать власти.

Он подчеркнул, что главное управление МЧС дало точные рекоменадции: не ставить машины под деревьями, предупредило об обрыве проводов.

Вильфанд вспомнил советский опыт оповещения населения, когда важная информация передавалась через репродукторы радиосвязи на улицах, а также отметил американскую звуковую систему оповещения о торнадо с помощью специальных датчиков.

Шквал в Москве

Стихия, разбушевавшаяся 29 мая в столичном регионе, унесла жизни 15 человек: 10 погибли в Москве и пять - в области. Пострадали около 200 человек. Было повалено 27 тыс. деревьев, повреждены 243 кровли, 61 рекламный щит, 135 опор уличного освещения, 1939 автомобилей. По данным департамента здравоохранения столицы, среди погибших один несовершеннолетний. В интервью ТАСС мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что семьи погибших получат по 1 млн рублей.

Как сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун, всего за медпомощью обратились 168 человек, в 15 больниц были доставлены 146 пациентов. В настоящее время 108 пострадавших, в том числе 22 ребенка, остаются в больницах.