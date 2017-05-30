МЧС: прогноз Росгидромета о порывах ветра в Москве не подпадал под категорию ЧС

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Прогноз Росгидромета о порывах ветра в Москвы 29 мая не подпадал под категорию "чрезвычайная ситуация", требующей экстренного оповещения населения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"По классификации МЧС России, определяющей "уровни опасности" и порядок информирования и оповещения, поступивший прогноз (от Росгидромета) не подпадал под критерии "чрезвычайная ситуация", так как скорость ветра ожидалась менее 25 м/с, то есть 17-22 м/с. Другого прогноза от Росгидромета не поступало и не было", - пояснили в МЧС.

В связи с этим осуществлялось только информирование о комплексе неблагоприятных погодных условий через СМИ, соцсети, региональные сайты МЧС России и SMS-рассылку.

Также на основе полученных данных информация доводилась до населения посредством 86 терминальных комплексов Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения и 160 терминалов Центра обеспечения дорожного движения. Текст сообщения был на основе прогноза Росгидромета "МЧС предупреждает! В Москве и Московской области ожидаются местами сильный дождь, гроза, град, ветер с порывами до 22 м/с. Возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций. Будьте внимательны и осторожны!".

"Информирование населения посредством отправки коротких текстовых сообщений (СМС) является одним из способов информирования населения, но не основным, так как характеризуется наибольшим временем доставки сообщения до абонента и минимальным процентом охвата населения с учетом возможностей сотового оператора", - сообщили в МЧС.

Что произошло 29 мая

Представитель министерства разъяснил, что 29 мая от Центрального управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в МЧС России поступило предупреждение об ухудшении погодных условий на территориях Москвы, Калужской, Липецкой, Московской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей, согласно которому ожидалось выпадение обильных осадков в виде дождя с градом, а также усиление ветра до 17-22 м/с.

"Данная информация была оперативно доведена до органов исполнительной власти и организаций выше перечисленных субъектов РФ. Представленный прогноз соответствовал, так называемому, "желтому" уровню опасности Росгидромета, при котором возможны неблагоприятные явления в виде осадков, грозы, порывов ветра", - сказали в МЧС.

В соответствии с "цветной" шкалой синоптиков, москвичам следовало готовиться к "обычным для данной территории неблагоприятным погодным явлениям, при которых временами может создаваться угроза для отдельных видов социально- экономической деятельности", например, отключение электроснабжения.