В российских школах может появиться учебное пособие об истории отношений РФ и Австрии

ВЕНА, 30 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Девятое заседание Российско-австрийской совместной комиссии историков состоялось во вторник в австрийском городе Грац (федеральная земля Штирия). Научный коллоквиум был посвящен 500-летию поездки австрийского дипломата и писателя Сигизмунда фон Герберштейна (1486-1566) в Россию, а также подготовке учебного пособия для школьников об отношениях двух стран. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС посол России в Австрии Дмитрий Любинский, который принял участие в рабочем заседании исторической комиссии.

Встреча прошла под руководством двух сопредседателей, с российской стороны - научного руководителя Института всеобщей истории РАН Александра Чубарьяна, с австрийской - руководителя известного австрийского Института изучения последствий войн имени Людвига Больцмана, профессора Штефана Карнера. "Участники очередного заседания комиссии обсудили тему "Сигизмунд Герберштейн и его путешествие в Москву 500 лет назад". Сам визит Герберштейна в Московское государство был очень насыщенным, многие вещи, которые стали его итогами, вызывают большой интерес не только у историков, но и обычных австрийцев и россиян, кто интересуется историческими событиями, - рассказал посол. - Наше партнерство развивается уже много лет, и у комиссии есть ощутимые результаты, важные для наших двусторонних отношений".

По словам Любинского, в этом году отмечается 500-летие поездки Герберштейна в Москву, но "это не было первым официальным контактом между московским и венским руководством". "В 1489 с первой подобной миссией в Москве побывал посол Фридриха III Николай Поппель. Мы ведем отчет наших двусторонних контактов с этой даты", - отметил собеседник агентства.

"Роль же Герберштейна в развитии отношений между нашими странами трудно переоценить. Итогом его поездки в Москву стала выпущенная на латыни и немецком языке книга "Записки о Московии", которые стали наиболее полным описанием русского государства XVI века. Сейчас мы бы охарактеризовали значение этого труда как появление важного бестселлера, но на самом деле для тех историков и экспертов, кто интересуется данным периодом, это весьма увлекательное чтение и сегодня, - добавил посол. - Его труды оцениваются современными австрийскими и российскими историками как объективные сведения о государственном устройстве Московии, ее политике, экономическом положении, быте, религии, культуре народа".

Готовится учебное пособие

Совместная комиссия историков России и Австрии была создана в 2008 году и существует уже почти 10 лет. Это продуктивный орган взаимодействия исторических кругов двух стран, и за многие годы реализовано большое количество проектов, при этом есть интересные планы на перспективу. Самым ближайшим может стать выпуск первого дополнительного учебного пособия для старшеклассников об истории развития российско-австрийских отношений.

"Один из совместных проектов близится к завершению - это создание под эгидой комиссии историков совместного российско-австрийского учебного пособия для школы по истории отношений наших стран. Это должен быть дополнительный материал к изучению конкретного исторического периода. И если удастся завершить последний этап согласования совместных выводов, то публикация этого пособия может быть осуществлена еще до конца нынешнего года, то есть в российских и австрийских школах со следующего года как дополнительное учебное пособие вполне реально может появиться новая книга", - проинформировал российский посол.

Как подчеркнул Любинский, практика подготовки учебного пособия уже существует в рамках работы Российско-германской комиссии историков. "Со многими странами эти проекты реализуются, мы очень рады что смогли продвинуться вместе с австрийскими партнерами. Это пример того, как может развиваться плодотворное сотрудничество", - сказал он.

Юбилейное заседание в Москве

Участники научного заседания при этом обсудили результаты своей работы за прошедшие годы и наметили план мероприятий на будущее. Было принято решение, что 10-я юбилейная комиссия пройдет в 2018 году в российской столице.

"В рамках встречи состоялся обмен мнениями о том, что за годы существования комиссии удалось решить, но больше говорили о том, что следующий юбилейный год должен пройти насыщенно. В 2018 году в порядке очередности юбилейное заседание будет проходить в Москве. Сегодня на уровне руководителей комиссии даже была согласована его основная тема, которую планируется объявить позже", - подытожил посол.

"Записки о Московии"

Сигизмунд фон Герберштейн был австрийским дипломатом, писателем, а также послом Священной Римской империи при дворе московского князя Василия III Ивановича. Герберштейн дважды побывал в Московском государстве - в 1517 и 1526 году, и наибольшую известность как в России, так и за ее пределами, приобрел за свои труды о внутреннем устройстве Русского государства. В середине XVI века Герберштейн написал "Записки о Московии" ("Rerum Moscoviticarum Commentarii"), эта книга считалась в Европе самым подробным и достоверным описанием русских и Российского государства до XIX века.

В частности, в своем труде он писал о русских купцах: "ведут торговлю с величайшим лукавством и обманом, иностранцам они все продают дороже", а о праздниках следующее: "именитые мужи чтут праздничные дни тем, что по окончании богослужения устраивают пиршество и пьянство и облекаются в белые нарядные одеяния, а простой народ по большей части работает, говоря, что праздничать и воздерживаться от работы - дело городское".