Уволенным за коррупцию госслужащим придется "отпрашиваться" у работодателя на новую работу

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Минтруд России направил в госорганы методические рекомендации, согласно которым уволенным за коррупцию госслужащим придется получить согласие на новое трудоустройство у прежнего работодателя, сообщает пресс-служба Минтруда.

Методические рекомендации подготовлены в рамках реализации Национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 годы, поясняет директор Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России Дмитрий Баснак. По его словам, бывшему государственному (муниципальному) служащему нужно получать официальное согласие на новое трудоустройство в комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в том органе, где он работал.

"Обращаться за согласием комиссии необходимо при заключении любого трудового договора в течение первых двух лет после ухода с государственной (муниципальной) службы. Если же бывший служащий планирует работать не по трудовому, а по гражданско-правовому договору, то запрашивать согласие данной комиссии нужно только, если сумма вознаграждения по данному договору составит более ста тысяч рублей в месяц",- цитирует пресс-служба слова директор департамента Минтруда.

В ведомстве поясняют, что данные правила распространяются на лиц, чьи должности включены в перечень должностей, при замещении которых служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

В методических рекомендациях также содержится порядок исполнения работодателем обязанности информировать государственные или муниципальные органы о планируемом заключении трудового или гражданско-правового договора с бывшим государственным (муниципальным) служащим.