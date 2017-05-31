Путин побывает у старообрядцев, наградит многодетные семьи, пообщается с мультипликаторами

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду проведет весьма напряженный рабочий день в Москве, а вечером отправится в северную столицу, где 1 июня откроется Петербургский международный экономический форум.

Верность традиции

Как сообщила пресс-служба Кремля, в планах главы государства значится посещение Рогожского духовного центра Русской Православной Старообрядческой Церкви (РПСЦ) в Москве. Путин ознакомится с открывающейся там выставкой "Сила духа и верность традиции", которая рассказывает о вкладе старообрядчества в сохранение отечественного культурного наследия. Основу выставки составляют уникальные памятники XVI-XX в. в., хранящиеся в Митрополии РПСЦ и Покровском кафедральном соборе.

В 1650-1660-х годах патриархом Никоном и царем Алексеем Михайловичем была проведена церковная реформа, против которой выступили сторонники старых обрядов. Старообрядцы с XVI века жили в Рогожской слободе, находившейся тогда за пределами Москвы. Во время свирепствовавшей эпидемии чумы в 1771 году здесь было основано кладбище, где хоронили старообрядцев, и возведена деревянная часовня для отпевания умерших. Вблизи были построены приют, богадельный дом, лечебница.

На рубеже XVIII-XIX веков при кладбище были возведены Покровский и Рождественский соборы, а Никольская часовня перестроена в камне, рядом с храмами появились дома для священнослужителей и причта, иноческие кельи, богадельни и множество частных и купеческих домов. Сейчас архитектурный комплекс центра старообрядчества насчитывает 50 строений. Ведется его масштабная реставрация.

Родительская слава

Также Путин продолжит одну из традиций новой России - он вручит ордена "Родительская слава" лучшим мамам и папам страны. Церемония пройдет в девятый раз и приурочена к Международному дню защиты детей, отмечаемому 1 июня. Недавно глава государства подписал указ, по которому наградил 22 семьи "за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций".

Орден "Родительская слава" учрежден президентом РФ 13 мая 2008 года. Им награждают родителей или усыновителей, имеющих семь или более детей. Предполагается, что кандидаты на эту награду и их дети ведут здоровый образ жизни, обеспечивают надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, полное и гармоничное развитие их личности, а также подают пример в укреплении института семьи и воспитании детей. Семье вручается орден, почетная грамота и единовременное поощрение в 100 тыс. рублей.

Новый орден возобновляет еще дореволюционные традиции. За геральдическую основу ордена взят знак отличия Святой Ольги - первая в российской истории награда, предусматривающая поощрение за заслуги в воспитании детей. В советское время многодетные матери отмечались госнаградами "Материнская доблесть" и "Материнская слава", званием "Мать-героиня".

В начале 2017 года количество многодетных семей в России составило 1 млн 566 тыс., что на четверть больше, чем было в 2010 году.

Проблемы анимационной индустрии

В среду же Путин в Кремле встретится с деятелями отечественной мультипликации. "Во время встречи планируется обсудить проблемы и перспективы развития анимационной индустрии в России", - сообщила пресс-служба президента. Среди приглашенных - представители ведущих мультипликационных студий - "Союзмультфильм", "Мельница", "Рикки", "Анимаккорд", "Wizart" и "КиноАтис".

В России на сегодняшний день насчитывается порядка 50 мультипликационных студий, большая часть которых занимается авторской мультипликацией. Производством полнометражных анимационных фильмов и сериалов постоянно занимается 10 студий.