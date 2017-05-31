Медведев проведет совещание по организации летнего отдыха детей

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет в среду совещание, на котором обсудят вопросы организации отдыха и оздоровления детей. Как сообщили в пресс-службе правительства, совещание пройдет в режиме видеоконференции с участием глав субъектов Федерации и руководителей детских центров отдыха. Запланированы прямые включения из ряда регионов.

В мероприятии примут участие вице-премьер Ольга Голодец, министр образования и науки Ольга Васильева, министр спорта Павел Колобков, министр культуры Владимир Мединский, глава МЧС Владимир Пучков, министр финансов Антон Силуанов, министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Ранее Голодец подчеркнула, что организаторы не должны экономить на детском отдыхе. По ее словам, такое желание приводит к различным чрезвычайным происшествиям, а этого категорически нельзя допускать. "Мы включили в отношении закупок, касающихся детского отдыха, приоритет по ценам. Но де-факто мы отмечаем постоянное желание удешевить детский отдых со стороны разовых структур", - сказала вице-премьер.

Летняя оздоровительная кампания стартовала в России 1 мая. Предполагается, что этим летом в лагерях отдохнут более 5,5 млн детей.