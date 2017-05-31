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ЕГЭ по базовой математике сдаст 560 тыс. человек

Общество
31 мая, 0:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

Для проведения экзамена будет задействовано около 5100 пунктов по всей стране

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. ЕГЭ по математике базового уровня 31 мая напишут более 560 тысяч человек, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"Заявления на участие в ЕГЭ по математике базового уровня в основной период подали около 561 тысячи участников. Для проведения ЕГЭ будет задействовано около 5100 пунктов проведения экзамена", - отметили в пресс-службе.

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Экзаменационная работа включает в себя 20 заданий, которые нужно выполнить за три часа. ЕГЭ по математике базового уровня оценивается по пятибалльной шкале, для успешной сдачи экзамена достаточно получить "тройку". Результаты ЕГЭ станут известны на позднее 14 июня.

ЕГЭ по математике был разделен на базовый и профильный уровни с 2015 года в соответствии с Концепцией развития математического образования в Российской Федерации и по предложению Ассоциации учителей и преподавателей математики. Успешная сдача экзамена базового уровня позволяет получить аттестат об окончании школы, а также подать документы в те вузы, где математика отсутствует в перечне вступительных испытаний. Профильный ЕГЭ необходимо сдать для поступления в вузы на специальности, где математика является одним из вступительных экзаменов.

29 мая в России стартовал основный этап ЕГЭ-2017, он продлится до 1 июля. Всего в экзаменах примут участие 703 тысячи человек. В ходе первых экзаменов, географии и информатики, портал онлайн-наблюдения за ЕГЭ подвергся хакерским атакам, все из них были отбиты. Кроме того, из-за погодных условий экзамены были перенесены в Советском районе Ставропольского края, участники смогут сдать их в резервный день. Утечек экзаменационных материалов не произошло.

Досрочная волна ЕГЭ-2017 проходила с 23 марта по 14 апреля. В ней приняло участие 44 тысячи человек. Досрочные экзамены прошли без сбоев.

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