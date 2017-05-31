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Самолет авиакомпании "ВИМ-Авиа" с детьми вылетел из Петербурга с восьмичасовой задержкой

Общество
31 мая, 1:01 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 31, мая. /ТАСС

По данным СМИ, самолет должен доставить на отдых в Болгарию более 100 воспитанников спортивных школ

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "ВИМ-Авиа", который должен доставить группу детей из петербургского Пулково в болгарскую Варну, вылетел из северной столицы после восьмичасовой задержки, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

"Отправлен в 00:30", - указано на табло.

Согласно онлайн-табло Пулково, рейс 9371 должен был вылететь в 16:00 мск. В авиакомпании пояснили, что задержка связана с технической неисправностью. По данным СМИ, самолет должен доставить на отдых в Болгарию более 100 несовершеннолетних воспитанников спортивных школ.

Ранее сообщалось, что транспортная прокуратура Татарстана начала проверку авиакомпании "ВИМ-Авиа" из-за задержки ее плановых рейсов 28-29 мая. По данным ведомства, причиной этого явился перенос сроков ремонта воздушных судов и, как следствие, недостаточность парка воздушных судов.

Прежде транспортная прокуратура уже выявляла нарушения лицензионного законодательства при перевозках пассажиров в деятельности "ВИМ-Авиа". В связи с этим "ВИМ-Авиа" неоднократно привлекалась к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1.2. КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии) с назначением наказания в виде штрафа.

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