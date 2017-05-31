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Конверт с оригинальной маркой к 125-летию Константина Паустовского вышел в обращение

Общество
31 мая, 2:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

Тираж выпуска составляет 1 млн экземпляров

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Конверт с оригинальной маркой, приуроченный к 125-летию писателя Константина Паустовского, вышел в обращение.

"Выпуск государственных знаков почтовой оплаты к юбилеям выдающихся деятелей культуры и искусства является хорошей традицией России, - отметили ТАСС в пресс-службе АО "Марка". - Конверт не только увековечит память о великом писателе, но и дополнительно привлечет внимание общественности к чтению русской классики".

Тираж выпуска составляет 1 млн экземпляров, на конверте с оригинальной маркой изображен портрет Паустовского на фоне собрания сочинений, а на конверте - обложки книг и полевые цветы.

"Конверты разойдутся по отделениям почтовой связи и будут использоваться для пересылки письменной корреспонденции, - отметил собеседник агентства. - Дополнительно к выпуску почтового конверта изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы, Рязани и Тарусы".

Мероприятия к юбилею

Более 60 мероприятий к 125-летию Константина Паустовского пройдет в России в 2017 году. География праздничных и памятных событий, по словам главы Роспечати Михаила Сеславинского, охватит Москву, Тарусу и многие другие города.

Сеславинский отметил, что Паустовский был образцом нравственности. "Не устаешь ему удивляться: никуда не вступал, ни в какие коммунистические партии, выступал в защиту Солженицына, против культа личности Сталина", - заметил ранее глава Роспечати.

Из биографии

Константин Паустовский родился 31 мая 1892 года. В 1912 году в киевском альманахе "Огни" был напечатан его первый рассказ - "На воде".

В 1923-1931 годах работал в Москве редактором в Российском телеграфном агентстве (РОСТА, ныне - ТАСС).

В 1925 году вышла его первая книга - сборник рассказов "Морские наброски". В 1932 и 1934 годах Паустовский выпустил повести "Кара-Бугаз" и "Колхида", получившие широкую известность. В 1939 году была опубликована повесть "Мещерская сторона". Основным произведением, созданным писателем в послевоенные годы, стала эпопея "Повесть о жизни" (1946-1964), состоящая из шести книг и основанная на автобиографическом материале.

Также писатель был автором сказок "Стальное колечко" (1946), "Дремучий медведь" (1948), "Растрепанный воробей" (1948) и "Теплый хлеб" (1954). С 1954 года жил в Тарусе, там им были написаны повести "Время больших ожиданий", "Бросок на юг". Писатель также принимал участие в составлении сборников "Литературная Москва" (1956) и "Тарусские страницы" (1961).

Константин Паустовский скончался 14 июля 1968 года в Москве, похоронен на Старом кладбище в Тарусе.

Проза Константина Паустовского переведена на английский, испанский, итальянский, немецкий, французский, датский, шведский, сербский, румынский и др. языки.

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