Губернатор Сахалинской области предлагает выдавать россиянам визы для визита на Хоккайдо

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 мая. /ТАСС/. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко на встрече с японской делегацией, которую возглавил специальный советник премьер-министра Японии Хасэгава Эйити, предложил упростить визовый режим с Хоккайдо, разрешив россиянам получать визы для визита на этот японский остров на Сахалине.

"Положительную роль сыграли решения по упрощению визового обмена, произошло увеличение туристического потока из России в Японию и наоборот. Это направление нужно поддерживать и развивать с тем, чтобы у туристов, прибывающих на Сахалин из других регионов России, была возможность получить здесь визу и дать им возможность побывать на Хоккайдо. Такая потребность у российских туристов, прибывающих к нам на отдых, имеется, я думаю, что было бы хорошо, получив здесь визу, им побывать на Хоккайдо, попробовать японскую кухню, попариться в банях онсенах, совершить покупки. Тем самым мы поднимаем туристическую привлекательность Сахалина и, безусловно, для Хоккайдо это тоже будет выигрышно", - сказал Олег Кожемяко.

Правительство Сахалинской области представило в Министерство иностранных дел пакет предложений по совместному освоению Курильских островов. Предложения касаются улучшения инженерной инфраструктуры, жилищного строительства, вопросов экологи (утилизация бытовых отходов), медицинского обслуживания. Учтены и общие положения, входящие в программу развития Курильских островов. МИД РФ рассмотрит предложения российской и японской сторон и определится в выборе той модели, которая будет удобна для России и привлекательна для японской стороны.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут консультации по выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается проблема принадлежности южной части Курил. Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи, по итогам войны вошли в состав СССР, однако их принадлежность оспаривается Токио. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

По итогам визита президента РФ Владимира Путина 15-16 декабря 2016 года в Японию и его встреч с премьер-министром Синдзо Абэ было принято совместное заявление, в котором отмечалось, что важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах. В марте этого года в Токио состоялись первые российско- японские консультации по этому вопросу. По итогам переговоров отмечалось, что участники встречи представили планы по конкретизации работы в сферах медицины, туризма и рыболовства.