Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.05:
$ 56.52
€ 62.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Сочи отреагировали на критику за карнавал с актерами, изображающими болельщиков

Общество
31 мая, 9:01 UTC+3

Администрация города, организовав такое мероприятие, хотела продемонстрировать гостеприимство накануне матчей Кубка конфедераций

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 31 мая./ ТАСС/. Власти Сочи отреагировали на сообщения в зарубежной прессе о якобы имевших место во время прошедшего 27 мая карнавала попытках оскорбить иностранных болельщиков. Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города, участие актеров, одетых в национальные одежды стран, сборные которых сыграют в городе-курорте в матчах Кубка конфедераций, объясняется желанием продемонстрировать гостеприимство.

Смотрите также

К турниру готовы: что ждет Россию на Кубке конфедераций

Карнавальное шествие состоялось в Сочи 27 мая, в день открытия летнего курортного сезона. В ряде зарубежных СМИ распространена фотография парада, на которой видны два его участника, загримированных под темнокожих болельщиков и одетых в национальные костюмы. Частью наряда одного из участников была связка бананов. Подобные инциденты часто воспринимаются темнокожими болельщиками и игроками как оскорбление и стали причиной нескольких скандалов в практике мирового футбола.

"Россия - многонациональная страна. Мы всегда рады принимать гостей из всех стран и уважительно относимся ко всем культурам. Дружеский карнавал, символизирующий разные континенты, демонстрирует толерантное отношение россиян к мировым традициям. Организаторы карнавала ставили перед собой исключительно дружелюбные цели, направленные на создание позитивной атмосферы, и не ставили перед собой задачи кого-то оскорбить", - отметили в мэрии.

Власти Сочи подчеркнули, что "с нетерпением ждут возможности оказать теплый прием сборной Камеруна и ее болельщикам, а также представителям всех других стран во время Кубка конфедераций".

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Камеруна один из матчей группового турнира сыграет с командой Германии в Сочи 25 июня.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кубок конфедераций-2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
Так выглядит сейчас река Кума у села Отказное, которое находится под угрозой подтопления
4
В селе Горькая Балка развернуты пункты временного размещения для жителей Ставрополья
14
Московский велопарад собрал рекордные 40 тысяч участников
13
В Москве состоялся Зеленый марафон "Бегущие сердца"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Ведомости": прогноз МЭР предполагает почти нулевой рост пенсий до 2035 года
2
Шойгу проинформировал Путина об успешных пусках "Калибров" по ИГ в Сирии
3
AFP: в Швейцарии суд вынес первый в истории страны приговор за "лайк" в Facebook
4
Корабли ВМФ РФ запустили крылатые ракеты по объектам ИГ у Пальмиры
5
По делу о массовых беспорядках у здания парламента Крыма предъявлен первый гражданский иск
6
Весна в Москве завершится ветреной, теплой погодой с грозовым дождем
7
ВС США успешно отработали перехват межконтинентальной баллистической ракеты
Темы дня
Загрузка...
Реклама