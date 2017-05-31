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Мощная баржа очищает переправу через Обь на Ямале от льдин

Общество
31 мая, 9:20 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 31, мая. /ТАСС

Власти ЯНАО сообщают, что на реке начнется движение шести паромов, как только ее очистят от льда

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Мощная баржа очищает переправу через реку Обь между городами Салехард и Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) от льдин для открытия движения паромов. Уже третий день добраться до административного центра ЯНАО можно только на вертолетах, сообщили в дирекции транспорта региона.

"На паромной переправе Салехард - Лабытнанги ведется работа по очистке подходов к причалам от льдин, работает (баржа) "двухтысячник". Паромы не могут выйти на маршрут, пока не обеспечен безопасный подход к причалам", - уточнили в дирекции. Температура воздуха в ЯНАО по ночам опускается до минус 5 градусов.

Как пояснили ТАСС в дирекции, "двухтысячник" - это мощная баржа, которая способна разбивать "легкие" льды, также применяется для спасения изо льдов застрявших паромов.

"Специалисты Ространснадзора запретили выход на реку из соображений безопасности: на Оби несоответствующая ледовая обстановка. Довольно крупные ледовые поля, которые идут по реке, могут спровоцировать ЧП", - уточнили в дирекции.

Уже третий день единственный способ добраться до Салехарда - вертолетное сообщение. По данным властей ЯНАО, как только реку очистят ото льда, начнется движение шести паромов.

Ранее ТАСС сообщал, что 27 мая в ЯНАО прошел ледоход на Оби, на неделю позже, чем в 2016 году из-за морозной весны. От берега Салехарда тогда отчалили два парома, следовавшие по маршруту Салехард - Приобье.

Переправа через Обь - единственный наземный способ добраться до административного центра ЯНАО Салехарда. Население города составляет около 50 тыс. человек.

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