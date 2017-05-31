Прокуратура начала проверку из-за задержки рейса авиакомпании "ВИМ-Авиа" из Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Транспортная прокуратура начала проверку по факту многочасовой задержки вылета самолета авиакомпании "ВИМ-Авиа", который должен доставить группу детей из Петербурга в Варну (Болгария). Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"По этим фактам проводится проверка. В аэропорт Пулково выезжал транспортный прокурор Санкт-Петербурга", - сказал представитель надзорного ведомства.

Самолет, который должен доставить на отдых в Болгарию более 100 несовершеннолетних воспитанников спортивных школ, вылетел из Петербурга после полуночи. При этом рейс номер 9371 должен был вылететь в 16:00 мск 30 мая, всего на него было зарегистрировано более 200 человек. В авиакомпании пояснили, что задержка связана с технической неисправностью.

Ранее сообщалось, что транспортная прокуратура Татарстана начала проверку "ВИМ-Авиа" из-за задержки ее плановых рейсов 28-29 мая. По данным ведомства, причиной этого стал перенос сроков ремонта воздушных судов и, как следствие, недостаток парка самолетов.

Транспортная прокуратура ранее уже выявляла нарушения лицензионного законодательства при перевозках пассажиров в деятельности "ВИМ-Авиа". В связи с этим авиакомпания неоднократно привлекалась к административной ответственности.