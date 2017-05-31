Кабмин вносит в Госдуму законопроект об увеличении времени прогулки пожизненно осужденных

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об изменении порядка предоставления осужденным к пожизненному заключению права на ежедневную прогулку. Документ, подписанный 29 мая, опубликован на сайте правительства.

"Законопроектом предлагается увеличить время прогулки осужденных к пожизненному лишению свободы с полутора до трех часов в зависимости от условий отбывания наказания", - говорится в пояснительной записке к распоряжению.

Сейчас предусмотренная Уголовно-исполнительным кодексом РФ продолжительность прогулок для различных категорий заключенных составляет от одного до двух часов в день, для пожизненно осужденных - полтора часа.

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства Российской Федерации 18 мая 2017 года.