Кабмин вносит в Госдуму законопроект об увеличении времени прогулки пожизненно осужденных

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об изменении порядка предоставления осужденным к пожизненному заключению права на ежедневную прогулку. Документ, подписанный 29 мая, опубликован на сайте правительства.
"Законопроектом предлагается увеличить время прогулки осужденных к пожизненному лишению свободы с полутора до трех часов в зависимости от условий отбывания наказания", - говорится в пояснительной записке к распоряжению.
Сейчас предусмотренная Уголовно-исполнительным кодексом РФ продолжительность прогулок для различных категорий заключенных составляет от одного до двух часов в день, для пожизненно осужденных - полтора часа.
Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства Российской Федерации 18 мая 2017 года.