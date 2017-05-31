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ВС Новой Зеландии намерены стать первой некурящей армией к 2020 году

Общество
31 мая, 10:34 UTC+3 СИДНЕЙ /Корр. ТАСС, Павел Ваничкин

В настоящее время курят чуть больше 10% военнослужащих страны

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СИДНЕЙ, 31 мая. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Вооруженные силы Новой Зеландии будут стремиться стать к 2020 году первой в мире армией, в рядах которой не останется курящих военнослужащих. О планах стать "свободными от курения" в Веллингтоне объявила официальный представитель национальных сил обороны Карен Уорд. Для их реализации будет прекращена продажа табачной продукции на территории военных баз и введен запрет на курение внутри казарм и служебных помещений.

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Можно предположить, что к 2020 году курить бросят, вероятно, не все новозеландские военные. В настоящее время курят чуть больше 10% из них, и командование надеется, что в результате новых мер, доля курильщиков снизится до 5%, что будет соответствовать определенному новозеландскими властями официальному статусу "свободный от курения". Ранее правительство объявило одной из главных стратегических задач в области здравоохранения формирование "свободной от курения страны" к 2025 году, таким образом военные решили выполнить этот план досрочно.

"Делая сознательный выбор в пользу формирования свободных от курения вооруженных сил, мы также надеемся стать примером для вооруженных сил других стран", - подчеркнула Карен Уорд.

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