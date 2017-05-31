Развод конных и пеших караулов в Кремле не состоится 3 июня

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Торжественная церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка, которая проходит каждую субботу в Кремле, не состоится 3 июня.
Как сообщили ТАСС в Центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО), "в связи с проведением в Президентском полку церемонии приведения к Военной присяге военнослужащих нового призыва 3 июня 2017 года развод пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Московского Кремля отменяется".
В 2017 году проходит 13-й сезон традиционного развода караулов. Предыдущие 12 лет развод караулов проходил каждую субботу с апреля по октябрь. Посмотреть церемонию может любой желающий, имеющий входной билет в Кремль, в стоимость которого входит и посещение музеев Московского Кремля.
Традиционные элементы церемонии - различные перестроения гвардейцев и выполнение специальных строевых приемов с оружием. Также неизменной "визитной карточкой" кремлевцев останется строевой шаг. Обычно аплодисменты зрителей заслуживают и дефиле конного эскорта.
Развод караулов в Кремле стал новым символом Москвы, наряду с ритуалом смены часовых Почетного караула у Могилы Неизвестного Солдата. Развод гвардейских караулов считается одной из самых красочных и зрелищных воинских церемоний, закрепленных в воинских Уставах и Артикулах с Петровских времен, хотя подобные церемониалы существовали еще при Великом князе Иване III. Во времена Российской империи развод не был привязан к определенному месту и проводился в резиденции или ставке, где непосредственно находился император. Гвардейцы несли караульную службу как во внутренних помещениях резиденции, так и на внешних ее постах.
Церемония была возрождена в 2005 году.
Президентский полк - элитная воинская часть, обеспечивающая безопасность первых лиц государства и кремлевских ценностей. В нынешнем году подразделению исполнился 81 год.