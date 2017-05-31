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Федотов поддержал призыв ОНК Москвы установить возраст, с которого дети могут гулять одни

Общество
31 мая, 11:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

ОНК Москвы приняла обращение к депутатам Госдумы и членам Совфеда в связи с недавним задержанием мальчика на Арбате

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов одобрил предложение Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы к законодателям уточнить положения федерального закона о профилактике безнадзорности и призвал сделать это немедленно.

Накануне ОНК Москвы в связи с недавним задержанием мальчика на Арбате приняла обращение к депутатам Госдумы и членам Совета Федерации, указав, в частности, на то, что в России законодательно не установлен возраст, с которого дети могут самостоятельно передвигаться в пределах населенного пункта, а определение "безнадзорности" в законе позволяет полиции задерживать детей даже в сопровождении бабушек и дедушек, поскольку они не являются законными представителями несовершеннолетних.

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"Я горячо поддерживаю предложения ОНК Москвы", - заявил корреспонденту ТАСС глава СПЧ. По его словам, "положения закона о профилактике безнадзорности противоречат нашим традициям". "И речь не только о бабушках и дедушках, но и о мачехах и отчимах, старших братьях и сестрах, тетях и дядях. Когда росли мои дети, мы с женой были часто заняты на работе, бабушка и дедушка жили в другом районе, и наши дети приходили к нашей соседке, которая кормила их, гуляла с ними", - пояснил Федотов.

Председатель СПЧ считает, что случай с задержанием мальчика на Арбате показывает, что "ошибку законодателям надо немедленно исправлять". "В нашем законодательстве много несуразностей, но мы не замечаем их, пока сами не столкнемся", - заключил Федотов.

В принятом накануне обращении, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, правозащитники просят законодателей не только установить возраст, с которого несовершеннолетние могут находиться одни дома или передвигаться в пределах населенного пункта, но и "установить порядок передачи родителями кратковременного надзора за несовершеннолетними близким лицам без оформления нотариально заверенной доверенности".

Вечером 26 мая на Арбате был задержан и доставлен в отдел полиции 10-летний ребенок, который, по данным ГУ МВД, занимался попрошайничеством. В полиции сообщили, что женщина представилась соседкой мальчика и попросила передать несовершеннолетнего ей, что являлось бы прямым нарушением закона. После отказа полицейских женщина начала кричать, провоцируя конфликт и привлекая к себе внимание прохожих, а также записывать происходящее на камеру мобильного телефона. Около 22 часов 26 мая мальчик был передан его отцу, прибывшему в отдел полиции.

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Персоны
Федотов, Михаил Александрович
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Россия
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