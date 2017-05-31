ВЦИОМ: каждый пятый россиянин выкуривает пачку сигарет в день

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Доля курильщиков среди россиян за год практически не изменилась и составила 32%, при этом каждый пятый (20%) выкуривает пачку сигарет в день. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"За год доля курильщиков в России не изменилась: это по-прежнему около трети населения: 32%, - говорится в сообщении. - Однако интенсивность курения среди них крайне высока: 20% всех опрошенных выкуривают в день пачку сигарет или более". Согласно данным исследования, в 2016 году доля курильщиков составляла 31%, а в 2011 году - 38%. При этом 14% респондентов отметили, что стали курить больше по сравнению с прошлым годом, четверть (25%) - стали курить меньше.

Вместе с тем, социологи зафиксировали положительную динамику в вопросе желания бросить курить: его высказали 79% опрошенных (57% в 2013 году). Курить в этом году бросили 19% россиян (по сравнению с 12% в 2016 году). Большинство респондентов считают, что бросить курить их может заставить только сильное желание (22%) или серьезная болезнь (11%).

Россияне отмечают важность борьбы с курением, однако, по их мнению, это не самая острая проблема общества: так, большинство опрошенных (59%) считает, что социальная реклама должна быть направлена, прежде всего, на борьбу с наркоманией, 42% - с алкоголизмом, 40% - с насилием в семье, 30% - с коррупцией, 18% - с курением.

"Мы видим, что, при сохранении более высокого уровня мотивации бросить курить (по отношению к 2013 году), реальная доля курильщиков перестала сокращаться: накопленный потенциал больше не реализуется в поведенческие практики. Вместе с тем, любые инициативы со стороны государства в сфере законодательного регулирования встречают серьезную реакцию сопротивления, в том числе в социальных сетях, которые сегодня все больше заменяют традиционные медиа", - комментирует результаты опроса руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 23-24 мая 2017 года. Объем выборки 1200 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.