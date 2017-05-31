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Собянин: большинство жителей пятиэтажек поддерживает снос их по программе реновации

Общество
31 мая, 11:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

Мэр столицы отметил, что на сегодняшний день в голосовании приняли участие 44% квартир

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Большинство жителей домов, вошедших в список для голосования по программе реновации в Москве, выступают за снос их пятиэтажек. Об этом сообщил в интервью ТАСС мэр столицы Сергей Собянин.

Интервью

Сергей Собянин

Сергей Собянин: выход из программы реновации открыт

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"На сегодня уже проголосовали жители 44% квартир в пятиэтажках, включенных в список. Около 90% жителей поддерживают программу. Уровень голосования примерно одинаковый, что на "Активном гражданине", что в МФЦ. Есть несколько десятков домов, которые активно выступают против. Но большинство жителей активно "за", - заверил Собянин.

Голосование жителей началось в "Активном гражданине" 14 мая в 20:00 мск, в МФЦ с 15 мая 08:00 мск. Оно продлится до 15 июня.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн квадратных метров.

Однако пока в списке для голосования жителей чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, для запуска программы расселения потребуется около 300 млрд рублей в течение трех лет.

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. Бизнесу, который располагается сейчас на первых этажах в пятиэтажках, планируется предоставлять равнозначное по площади помещение в новых домах или денежную компенсацию.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении. Второе чтение запланировано на 9 июня.

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